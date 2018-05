Marsala celebra la ricorrenza dello Sbarco dei Mille domani e domenica mongolfiera, animazioni e kitesurf

Oggi, le “Manifestazioni Garibaldine 2018” sono giunte nel loro momento celebrativo della doppia ricorrenza dell’11 Maggio: 1943, il bombardamento anglo-americano che provocò oltre mille Vittime civili; 1860, lo Sbarco dei Mille che da qui avviarono l’Unità d’Italia. Poi, gli altri appuntamenti: il Convegno “Le convergenze parallele: Crispi, Garibaldi e l’impresa di Marsala”;l’intitolazione della Piazza al senatore generale Giulio Ingianni; l’apertura della mostra “Antichi ricami lilybetani” a palazzo VII Aprile che, come l’esposizione “Ricami senza tempo” al Monumento ai Mille, si potrà visitare fino a domenica prossima. E mentre nelle acque del Lungomare continua la “Veleggiata Inaugurale” del 3° Trofeo Garibaldi Challenge, nella Laguna dello Stagnone, al via il Campionato Italiano Kite Freestyle. Fino a domenica, nelle acque antistanti l’isola di Santa Maria, gli atleti si sfideranno a colpi di salti e manovre spettacolari.

Domani, le “Manifestazioni Garibaldine 2018” vedono in calendario altri appuntamenti:

in Piazza Della Vittoria (dalle ore 9,30), “Marsala in Mongolfiera”. Il volo vincolato, a cura dell’Associazione culturale Ciuri, avrà anche un risvolto sociale: studenti marsalesi canteranno con addosso simboliche magliette per dire “NO AL BULLISMO”. Il volo in Mongolfiera si potrà effettuare anche nel pomeriggio;

allo Stadio Municipale (ore 10) il torneo di rugby “Mille Mete”. Tra bambini e bambine provenienti da tante città accompagnati da educatori, coach e genitori – ci saranno due grandi atlete: Isabella Locatelli flanker di italrugby e Giuliana Campanella team manager della nazionale femminile. La scuola rugby “I Fenici” coordinerà la giornata che si concluderà con la premiazione alle ore 16;

da Piazza Carmine (ore 10) partirà il gruppo FITinOUT, con un percorso nel centro storico che si conluderà al Monumento ai Mille. L’attività di fitness all’aria aperta è organizzata dall’ASD L’Altra Palestra;

sul Lungomare (ore 11) la seconda giornata del 3° Trofeo Garibaldi Challenge con le regate di tutte le imbarcazioni;

nella LAGUNA STAGNONE (c.da Birgi Vecchi, dalle ore 12,30) prosegue il Campionato Italiano Kite Freestyle.

Intanto, questo pomeriggio, a Palazzo Fici (ore 16.30), il Convegno “Da Crispi alla Grande Guerra” e, a seguire, l’inaugurazione della mostra “Antiche Stampe sullo Sbarco dei Mille” della Collezione Arini. Infine, alle ore 17.30, dal Monumento ai Mille la sfilata di “

Costumi d’Epoca”, con balli in Piazza della Repubblica e via Roma.

