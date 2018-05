UGLM: Ottimo risultato nel rinnovo RSU in Leonardo stabilimento Cisterna di Latina

Nelle elezioni, per il rinnovo della Rsu ed Rls nello stabilimento Leonardo Divisione SAS di Cisterna di Latina, la Ugl metalmeccanici ha riportato un ottimo risultato, ottenendo complessivamente il 19,3% dei voti e una Rsu, la Sig.ra Maria Antonietta Vicaro che è stata eletta anche Rls .Questo importante risultato, conferma la presenza diffusa in tutto il Gruppo Leonardo e su tutto il territorio nazionale della Ugl metalmeccanici, che in pochi anni è diventato un punto di riferimento importante per tantissimi lavoratori. Un ringraziamento da parte del Segretario Generale della UglM Antonio Spera e dal Segretario Nazionale con delega al Gruppo Leonardo, Adelmo Barbarossa va: alla nostra grande Maria Antonietta, storica rappresentante UGLM di Cisterna di Latina, a tutti i candidati, agli iscritti e a tutti quei lavoratori che hanno creduto in questa nostra sempre più grande Ugl metalmeccanici. La serietà e la coerenza pagano sempre malgrado tutto e tutti. Un grazie ancora al segretario provinciale di Latina, Giuseppe Giaccherini.

