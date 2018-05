Tram Palermo Ferrandelli: “bene proposta Confocmmercio. Verifica costi/benefici prima di dar seguito al progetto”

Palermo, 10 maggio – “La realizzazione di nuove linee del Tram sarebbe un’avventura rischiosissima per la città, non solo in termini di viabilità per via dei cantieri e dei disagi apportati alla popolazione, ma anche per la gestione economica stessa dell’infrastruttura. Ricordiamo che Amat con le attuali tre linee ha una perdita di 10 milioni di euro”. Così Fabrizio Ferrandelli, a commento dell’intervista rilasciata oggi da Patrizia Di Dio, presidente di Confcommercio Palermo, a un’agenzia stampa.

“Ben venga dunque la proposta lanciata dall’associazione di categoria – precisa Ferrandelli – di effettuare una verifica costi/benefici e di realizzare unostudio sull’impatto che altre linee di tram possono avere a Palermo.

Quello che manca a questa amministrazione è proprio il contatto con i cittadini e il saper dare risposte concrete alle reali necessità della città. Noi continuiamo con coerenza a portare una visione alternativa di mobilità dolce – conclude Ferrandelli – sicuramente più rapida e con costi di gestione nettamente inferiori”.

Com. Stam.