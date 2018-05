Seeds&Chips – Chiude la quarta edizione del Summit

Seeds&Chips Awards: ultimo giorno con i premi alle più innovative startup del food tech

una delegazione di piccoli agricoltori in visita presso la Santa Sede.

Arrivederci alla quinta edizione a Milano dal 6 al

Milano, – Oltre 300 speaker internazionali, più di 40 sessioni di conferenze, oltre 250 startuppartecipanti e 300 media accreditati da tutto il mondo. Questi i numeri dell’edizione 2018 di Seeds&Chips che si conclude .

Dopo le prime giornate che hanno visto come protagonisti Howard Schultz, Executive Chairman di Starbucks, e John Kerry, 68° Segretario di Stato americano sono stati consegnati gli ambiti Seeds&Chips Awards: 15 premi assegnati alle più innovative startup del comparto food e ag tech selezionate da una giuria scientifica composta da IIT, CNR e ENEA.

I vincitori:

1. Premio Let’s Emerge Award 2018 a Nutracentis e Beyond Meat – Sponsor: Emerge e Carrefour

2. Premio Best Disruptive Startup a DewGood – Sponsor: DVN-GL

3. Premio Building a Sustainable Future Award a Seads – Sponsor: Bolton

4. Premio Best Solution for a better world a Packtin – Sponsor: Intesa Sanpaolo

5. Premio Incredible Growth- Fastest Growing Startup a Foorban – Sponsor: KPMG

6. Premio Farming of Tomorrow – Best Innovation in farming a Farm from a Box – Sponsor: Bayer

7. Premio Best Food Experience a Fresco by Revoilution – Sponsor: Regione Trentino Alto Adige

8. Premio Best Smart City Vision a Areea Limited – Sponsor: IGP Decaux

9. Premio Science Applied to Life a TIPA e Finapp – Sponsor: Daniela 3M

10. Premio Best Morning Solution a Live Better – Sponsor: Délifrance

11. Premio Best Health and Diet Solution a Abby’s Better – Sponsor: CAMST

12. Premio Young Innovators Award a Wasteless – Sponsor: CONAD

13. Premio Seeds&Chips Visionary Award a Cambridge Crops – Sponsor: Carlsberg

14. Premio “Ready to Scale” Award a xFarm – Sponsor: Siamo Soci

15. Premio Future Food Award a Tosla – Sponsor: METRO

Con la premiazione di queste giovani e promettenti realtà della food innovation mondiale si avvia alla fine Seeds&Chips 2018.

“Tante le soddisfazioni e i riconoscimenti ricevuti per questa quarta edizione” afferma Marco Gualtieri, presidente e fondatore di Seeds&Chip “Abbiamo avuto importanti segnali, in modo trasversale, che ci danno ottimi segnali per il futuro e ci fanno capire che il messaggio è arrivato. Vorrei citare tre startup italiane che sono state con noi, Chokkino, che ha incontrato un entusiasta Howard Schultz durante il nostro GiveMe5!, Revoilution e Robonica, con l’auspicio che possano diventare le prime Unicorn nazionali con il coinvolgimento di tutto il Sistema Paese.”

Un importante segnale è arrivato anche da Papa Francesco che in Vaticano ha incontrato una delegazione di small holder farmers guidata da SAR Viktoria de Bourbon de Parme. Una rappresentanza di piccoli agricoltori di tutto il mondo, che hanno preso parte a Seeds&Chips, e che, in questa occasione, hanno portato al Santo Padre il messaggio ereditato dal Summit: il sostegno ad un’alleanza umana per la salvaguardia dell’intero pianeta, anche e soprattutto attraverso il progresso nell’agricoltura.

i piccoli agricoltori sono oltre cinquecento milioni, ovvero il 90% delle aziende agricole che producono circa l’80% del cibo mondiale, purtroppo però sono per lo più invisibili, non hanno voce nelle istituzioni e spesso vivono al di sotto della soglia di povertà.

Un altro momento significativo ha visto l’incontro tra Paolo Palumbo (#iostoconPaolo) giovane oristanese malato di SLA, e l’ex Segretario John Kerry che ha ricevuto un certificato di adozione di una pecorella sarda in cambio del suo impegno concreto a sostegno della ricerca sulla SLA. Altrettante pecorelle sono state adottate simbolicamente da Terry Kennedy, figlia di Robert Kennedy, al patron di Starbucks Howard Schultz e a Marco Gualtieri.

“Proviamo grande entusiasmo” – conclude Marco Gualtieri – “per i riscontri avuti, a livello nazionale e internazionale e per le sinergie che abbiamo sviluppato e messo in campo. Già dalla prossima edizione siamo convinti che proseguiremo il cammino intrapreso. So che Howard Schultz ha direttamente espresso al Presidente Obama quanto sia stato onorato della sua presenza a Seeds&Chips dopo di lui. A sua volta il Presidente Obama ha mandato i saluti a Seeds&Chips attraverso le parole del Segretario Kerry. Questo per noi è grande motivo di orgoglio e stimolo a migliorarci, continuando a fare network con le Istituzioni, le aziende, le startup e i decision makers e tutti coloro che possono “fare sistema” per uno sviluppo sempre più sostenibile e in grado di coinvolgere tutti i Paesi del Mondo. Questo è un obiettivo fondamentale che portiamo con noi anche nella prossima edizione dal 6 al a Milano. Sui grandi speaker internazionali non mi sbilancio, ma vi stupiremo ancora”

***

Seeds&Chips, the Global Food Innovation Summit, è l’evento di riferimento a livello mondiale nel campo della Food Innovation. Una vetrina d’eccezione interamente dedicata alla promozione di soluzioni e talenti, tecnologicamente all’avanguardia, provenienti da tutto il mondo. Un’area espositiva e un palinsesto di conferenze per presentare, raccontare e discutere sui temi, sui modelli e sulle innovazioni che stanno cambiando il modo in cui il cibo è prodotto, trasformato, distribuito, consumato e raccontato.

Alla III edizione di Seeds&Chips, The Global Food Innovation Summit, ha preso parte il Presidente Barack H. Obama in qualità di keynote speaker. L’evento ha registrato oltre 300 speaker provenienti da tutto il mondo; oltre 240 espositori; 15800 visitatori e registrato 131 milioni di social impression in 4 giorni.

La IV edizione di Seeds&Chips, The Global Food Innovation Summit, si svolgerà a MiCo, Milano Congressi, dal 7 al e vi prenderà parte tra gli altri John Kerry, ex Segretario degli Stati Uniti d’America, e Howard Schultz, Executive Chairman di Starbucks.

Com. Stam.