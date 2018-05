L’accademia delle Prefi premia il professore Luciano Scandura per avere portato l’alta innovazione tecnologia a scuola

È stato premiato dall’Accademia delle Prefi il Prof. Luciano Scandura del “Michelangelo Bartolo” di Pachino, per aver portato avanti un progetto altamente innovativo nel campo dell’Alta Tecnologia a scuola “Un progetto di Building Automation marchio americano Vantage, un’opportunità per i professionisti del futuro”, il premio è giunto alla sesta edizione e che coinvolge gli studenti di terza ,quarta e quinta classe. La premiazione si è svolta sabato nell’aula magna della scuola di via Aldo Moro, 87 Pachino (SR), presente Il Presidente dell’Accademia delle Prefi Salvatore Battaglia, i docenti che hanno supportato i ragazzi durante la fasi operative e hanno anche coinvolto l’azienda C.R.E.A. di Ragusa, specializzata nel settore della: Domotica, Audio e Video.

L‘obiettivo del lavoro era approfondire il tema della integrazione domotica, ovvero dalla struttura completamente automatizzata che, grazie al Q.Link di Vantage, viene comandata a distanza ottimizzando i tempi e gli sforzi. I progetti degli stagisti del III anno sono stati presentati nel corso della cerimonia che, dopo la premiazione, si è certificato l’impegno profuso degli studenti coinvolti dando un valido riconoscimento e un accredito scolastico.

Com. Stam.