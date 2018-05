Siracusa: Micciche’ “Alicata nuovo coordinatore di Forza Italia”

Bruno Alicata è il nuovo commissario provinciale di Forza Italia a Siracusa.

Ad annunciarlo Gianfranco Miccichè al termine di un confronto con la rappresentanza aretusea del partito azzurro: “Ho proposto al presidente Berlusconi il nome di Alicata per condurre il partito alle prossime amministrative, sono certo che la sua professionalità e comprovata esperienza saranno fondamentali per questa fase di profondo rinnovamento. A Edy Bandiera un sincero ringraziamento per l’impegno e la dedizione dimostrata alla guida del partito”.

Com. Stam.