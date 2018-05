Girgenti Acque S.p.A. comunica che i lavori di riparazione sull’acquedotto “Voltano”, per la riparazione della seconda perdita idrica, riscontrata oggi, in via Petrusella, territorio del Comune di Aragona, sono stati ultimati.

Pertanto la distribuzione idrica, nel Comune di Favara è in fase di ripristino.

Aragona Li ­­­ 09/05/2018 Girgenti Acque S.p.A.

Com. Stam.