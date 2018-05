Ferrandelli: “La Corte dei Conti getta nuove ombre. Urge chiarezza sui conti del Comune”

Palermo, 8 maggio – “Ritengo assurdo parlare di bilancio consolidato come se nulla fosse se prima non si fa chiarezza sul pregresso che inevitabilmente pregiudica l’oggi”. Così Fabrizio Ferrandelli, leader dell’opposizione e componente della commissione Bilancio che oggi ha abbandonato la seduta in corso dove si doveva discutere del bilancio consolidato alla presenza dell’assessore al Bilancio Gentile e del ragioniere generale Basile.

“È assurdo pensare di valutare un nuovo documento contabile se probabilmente i dati contenuti in quelli precedenti non sono corretti. Se la relazione stilata dalla Corte dei conti dovesse confermare che vi sono irregolarità nei rendiconti e bilanci relativi al 2015 e al 2016, di cosa possiamo discutere?

Per questo motivo ho chiesto copia della relazione e adesso chiedo al sindaco la veridicità di tali bilanci. Se le irregolarità dovessero essere confermate, i responsabili dovrebbero rimettere immediatamente il proprio mandato. Infatti ciò che adombrerebbe la relazione è proprio la veridicità dei dati contabili riportati. Un fatto gravissimo se confermato”.

