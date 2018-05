TRAM. Aggiudicata in via provvisoria la gara per nuove linee. Orlando, Arcuri e Riolo “Un progetto di città più vivibile”

“Per la città di Palermo – ha commentato l’assessora Iolanda Riolo – si aprono nuovi ed importanti scenari sul fronte della mobilità dolce. Questo è senza dubbio un grande passo avanti nella visione culturale e della vivibilità di Palermo. Un percorso culturale che si accompagnerà ad un cambiamento materiale nelle abitudini di vita dei palermitani di oggi e di domani“.



La Commissione era composta dall’architetto Mario Li Castri del Comune di Palermo, dal prof. Renato Lamberti DELL’UNIVERSITA’ DI NAPOLI, dal prof. Agostino Cappelli dell’Istituto Universitario Architettura di Venezia, dal prof. Stefano Ricci dell’Università La Sapienza e dal dott. Alessandro Solidoro, Commercialista.

I criteri di valutazione su cui si è basato il giudizio della commissione di valutazione sono stati: – Qualità della proposta di articolazione dei percorsi delle tratte e dell’ubicazione delle fermate e dei depositi – Qualità della proposta di rigenerazione urbana – Accessibilità, fruibilità e sicurezza della struttura e del materiale rotabile – Qualità delle soluzioni tecniche e tecnologiche e scelta dei materiali con riferimento alla sostenibilità ambientale, alla manutenibilità e al benessere degli utenti – Qualità della proposta economico/gestionale/manutentiva Una particolare attenzione all’accessibilità e all’impatto ambientale e paesaggistico era stata posta già in fase di indizione del bando. Il progetto presentato prevede che solo una piccola parte dei percorsi (circa 14) siano in sede protetta mentre il resto sarà su sede stradale, all’interno, in larga parte, di aree “rigenerate” come già detto con zone verdi e ciclopedonali. Altra particolarità è il ricorso a veicoli con alimentazione a batteria, quindi senza necessità di palificazione, con sistemi di accumulo di energia elettrica in frenata e in discesa. Tutte le carrozze saranno inoltre a pianale ribassato per rendere possibile l’accesso autonomo a persone con ridotta mobilità. Il vincitore del concorso riceverà un premio di 100.000 euro mentre la proprietà del progetto resterà del Comune di Palermo. Il Vincitore potrà avere affidato l’incarico per la redazione del progetto definitivo, nonché l’incarico di coordinatore della sicurezza e direttore dei lavori in fase di esecuzione. Nel caso in cui accettasse l’incarico, non sarà corrisposto il premio di 100 mila euro relativo al bando di progettazione. Al concorrente risultato secondo classificato è riconosciuto un premio di 50.000 mila euro, al terzo trentamila e sia al quarto che al quinto un premio di 20.000 euro.

