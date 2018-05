Rapporti internazionali. Orlando riceve neo Console del Brasile

Il sindaco ha ricevuto a Villa Niscemi, la neo Console onoraria del Brasile a Palermo, la dott.ssa Rosalia Calamita. Per il Sindaco, “la crescita del Corpo consolare accreditato a Palermo è conferma della nuova immagine della città e dei nuovi rapporti culturali, economici, artistici e sociali che in questi anni si stanno sviluppando. Proprio in Brasile in queste settimane, grazie all’Istituto Italiano di Cultura e all’ENIT, abbiamo avuto occasione di portare Palermo Capitale della Cultura, che grande attenzione sta riscuotendo in tutte le realtà latino-americane.”

Com. Stam.