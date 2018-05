Pio La Torre e Rosario Di Salvo. Marano: “Trasmettere alle nuove generazioni l’insegnamento di chi ha saputo impegnarsi per cambiare le cose fino a pagare con la vita”

L’assessore alla Scuola, Giovanna Marano, ha presenziato questa mattina, in rappresentanza del sindaco Leoluca Orlando, alla cerimonia di scopertura della targa commemorativa ai piedi del monumento raffigurante Pio La Torre e Rosario Di Salvo, realizzato dall’artista Mario Giuntini lo scorso anno, nel giardino di via Nazario Sauro. La targa è stata donata dalle associazioni “Antigone” e “Pace contro la

mafia per i diritti del cittadino”. Alla cerimonia erano presenti, tra gli altri, anche Pino Apprendi per l’associazione Antigone, Sergio Infuso per l’associazione Per i cittadini e le scolaresche degli istituti De Amicis, Gabelli e Pestalozzi-Cavour, che hanno adottato l’area verde in cui si trova il monumento.

“Siamo qui in questo giardino – ha dichiarato l’assessore Marano – per trasformare il ricordo in memoria, ossia suggellare e mettere a frutto le azioni messe in atto da questi due uomini in nome della giustizia e della legalità, azioni brutalmente interrotte per mano mafiosa. E’ questo che dobbiamo trasmettere alle giovani generazioni qui presenti: l’insegnamento di chi ha saputo impegnarsi per cambiare le cose fino a pagare con la vita, per fare valer i diritti contro la sopraffazione, la legalità contro la mafia, la pace contro la guerra. E’ proprio grazie anche al loro sacrificio, infatti, che oggi possiamo parlare di Palermo come capitale della cultura e non più come capitale della mafia”.

“Fare memoria di Pio La Torre e di Rosario Di Salvo – ha commentato il sindaco Leoluca Orlando – significa proseguire l’impegno di lotta e di contrasto ai patrimoni mafiosi che deve passare attraverso la sempre più trasparente ed efficiente gestione dei beni confiscati. L’esempio di Pio e di Rosario ieri come oggi continua a stimolarci ed è per questo che nel loro nome prosegue un lavoro comune di impegno che

unisce le Istituzioni e tanta parte della società civile che proprio a quella esperienza si ispirano”.

Com. Stam.