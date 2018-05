Con Mina Welby per fare testamento biologico a Palermo

Oggi, martedì 8 maggio, alle ore 9.30, una delegazione guidata da Mina Welby, co-presidente dell’Associazioni Luca Coscioni, e composta da Donatella Corleo, Giannandrea Dagnino (esponenti della Cellula Coscioni a Palermo) e Giorgio Maone (coordinatore del Circolo UAAR di Palermo), si recherà all’Ufficio Anagrafe di Piazza Giulio Cesare per verificare fruibilità per la cittadinanza della Circolare Ministeriale in materia DAT e per depositare il proprio Testamento Biologico.

Com. Stam.