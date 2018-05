Amato: Ecco la nuova RSA Confintesa Sanità presso l’Ospedale Buccheri La Ferla di Palermo.

“Oggi con la nuova RSA Confintesa Sanità presso l’Ospedale Buccheri La Ferla scriviamo un nuovo capitolo per la nostra Organizzazione Sindacale. Sicuri che il nostro nuovo Segretario Aziendale, Biagio Sarmentino, ed i nostri dirigenti faranno bene, in un clima di massima collaborazione con il vertici ospedalieri, per aprire una nuova stagione di miglioramenti per tutti i lavoratori” dichiara così il Segretario Nazionale di Confintesa Sanità, Domenico Amato, in merito alla nomina della nuova RSA Aziendale presso l’ospedale palermitano così composta:

Sarmentino Biagio (Segretario Aziendale)

Palmeri Guglielmo (Vice Segretario)

Cristodaro Vincenzo (Componente)

Pumo Giuseppe (Componente)

Lo Coco Michela (Componente)

Salerno Anna (Componente)

Com. Stam.