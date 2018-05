A Verona Patricia Urquiola, icona internazionale del design

“Cassina: The Other Conversation”: Patricia Urquiola, icona internazionale del design, ospite dello showroom MODO+ a Verona

Verona – Giovedì 10 maggio Patricia Urquiola, architetto e designer di fama di origine spagnola, inaugurerà un ciclo di eventi dedicati al design presso loshowroom MODO+ di San Pietro in Cariano (Verona). A moderare la conversazione sarà Laura De Stefano, vicepresidente dell’Ordine degli Architetti di Verona.

Patricia Urquiola è attualmente Art Director di Cassina dal 2015, vive e lavora a Milano e ha collaborato con prestigiosi architetti quali Achille Castiglioni e Vico Magistretti. Ha vinto numerosi premi internazionali e le sue opere sono esposte nei maggiori musei di arte e design, tra cui il MoMa di New York, il Musée des Arts decoratifs di Parigi, il Museo di Design di Zurigo, il Vitra Design Museum di Basilea, il Victorian&Albert Museum diLondra, lo Stedelijk di Amsterdam, e il Museo della Triennale di Milano.

L’evento, denominato “Cassina: The Other Conversation”, inaugurerà DESIGN+, un ciclo di eventi dedicati ai professionisti e agli appassionati di design e interior presso lo showroom di MODO+ di San Pietro in Cariano (VR).

“Il nostro obiettivo è quello di portare la cultura e la passione del design anche qui, in Veneto, lontano dal ‘polo gravitazionale’ di Milano” ha dichiarato Federico Conati, comproprietario di MODO+.

“Vogliamo creare un ambiente fertile, occasioni d’incontro e di crescita per architetti e designer dove potersi confrontare, scambiare idee e ricevere stimoli. MODO+, che il prossimo anno festeggia 10 anni di attività, è uno showroom nato per essere punto di riferimento del settore dell’arredo di alta fascia e si rivolge quindi per vocazione naturale ai professionisti e ai clienti più esigenti. L’esperienza pluriennale sviluppata in Conati Franceschetti, le partnership con importanti realtà italiane e internazionali e le competenze del nostro team in continua crescita ci permettono di offrire un know-how e un approccio creativo unico, focalizzato su valori importanti: la concretezza, l’estetica, la progettazione, l’attenzione al dettaglio, la personalizzazione e, naturalmente, il design”.

L’evento si aprirà alle ore 17.30 con un momento dedicato alla stampa.

Dalle 18 alle 19 avrà luogo un design talk di Patricia Urquiola, introdotto da Federico Conati e Laura De Stefano, vicepresidente dell’Ordine degli Architetti di Verona. Il talk è a numero chiuso e riservato ai professionisti di settore. E’ richiesta la registrazione.

A seguire si terrà un cocktail aperto al pubblico alla presenza dell’architetto.

I professionisti interessati a partecipare possono registrarsi al seguente link:goo.gl/JN4Rko

L’evento ha ricevuto il patrocinio dell’Ordine degli Architetti di Verona. Sponsor ufficiale dell’evento è l’Azienda Vinicola Farina.

MODO+

MODO+ è lo showroom di design d’interni di Conati Franceschetti, con uno spazio espositivo di circa 1500 mq, punto d’incontro per architetti e designers.

La filosofia di MODO+ è legata all’esigenza di definire modalità alternative agli stereotipi dell’abitare: il nostro showroom si configura infatti come uno spazio libero, e dove libera è l’interpretazione dell’espressione dei prodotti, del design e della tecnologia.

In Modo+, ogni singolo complemento d’arredo trasmette un’emozione che prende forma e spazio, dando vita ad ambienti davvero unici.

E così, pezzo dopo pezzo, colore dopo colore, superficie dopo superficie, architetti e professionisti stringono tra loro un legame di complicità e fiducia, costruendo sogni ed arredando desideri. Ogni volta che Modo+ apre le sue porte a nuove idee e nuovi apporti creativi, nasce una storia nuova.

www.modopiu.it

Patricia Urquiola

Patricia Urquiola, architetto e designer di origine spagnola che vive e lavora a Milano.

Nel 2011 ha aperto il proprio studio lavorando nei settori del product design, interni e architettura.

Tra i suoi progetti più recenti ricordiamo, in ambito architettonico, Il museo del Gioiello di Vicenza, l’Hotel Mandarin Oriental di Barcellona, l’Hotel Das Stue a Berlino, la Spa dell’Hotel Four Seasons di Milano; in ambito retail e allestimenti, i progetti per Gianvito Rossi, BMW, Cassina, Ferragamo, Flos, Missoni, Molteni, Officine Panerai, H&M, Santoni, Pitti Uomo Firenze.

Ha realizzato prodotti per le più importanti società italiane e internazionali, tra cui: Agape, Alessi, B&B Italia, Baccarat, Boffi Driade, Flos, Glas Italia, Haworth, Kartell, Kvadrat, Louis Vuitton, Moroso e Mutina.

Cassina

Cassina disegna il futuro degli interni da più di 90 anni. Fondata da Cesare e Umberto Cassina nel 1927 a Meda, l’azienda inaugura nell’Italia degli anni ‘50 l’industrial design secondo una logica totalmente inedita che segna il passaggio dalla produzione artigianale a quella seriale.

L’azienda è la prima ad assumere un’attitudine di ricerca e di innovazione, unendo la capacità tecnologica a un’artigianalità di grande tradizione. Per la prima volta importanti architetti e designer sono coinvolti e incoraggiati a immaginare nuove forme da trasformare in progetti, una caratteristica che ancora distingue l’azienda.

Oggi Cassina continua a rappresentare nuovi stili di vita con la realizzazione di ambienti armoniosi che raccolgono il meglio del design contemporaneo.

Cassina è particolarmente specializzata nella lavorazione del legno e nella produzione di imbottiti. Tutti i prodotti sono infatti MedaMade, una garanzia della qualità e dell’unicità della produzione locale dell’azienda.

Cassina ha ricevuto quattro premi Compasso d’Oro, per i singoli prodotti, tra cui il divano Maralunga di Vico Magistretti nel 1979, e all’azienda stessa nel 1991 in riconoscimento del suo contribuito alla produzione industriale.

Per maggiori informazioni visitare il sito internet www.cassina.com.

