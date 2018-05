Trenitalia, Sicilia: nuova campagna antievasione sui treni regionali

da oggi , lunedì 7 maggio

controlli intensificati nelle stazioni e sui treni più “a rischio”

vantaggi per chi paga regolarmente biglietto e abbonamento

Palermo, 7 maggio 2018

Nuova e più capillare campagna antievasione sui treni regionali della Sicilia.

A cura della Direzione Regionale di Trenitalia, l’attività è concentrata soprattutto nelle stazioni e sui treni dove si registrano più numerosi i tentativi di viaggiare senza pagare il biglietto.

Tre squadre – una a Palermo, una a Catania e una a Messina – di personale addetto al controllo – in tutto 18 agenti – sono impegnate, da oggi, in accurate verifiche sia a terra, sia a bordo.

Contando sull’effetto deterrente, Trenitalia prevede una significativa riduzione del fenomeno.

L’attività consentirà di recuperare risorse da destinare al potenziamento della flotta e al miglioramento dei servizi a beneficio di chi rispetta le regole per viaggiare sui treni.

Comprare un biglietto ferroviario, dalla corsa semplice all’abbonamento, dal Regionale alle Frecce, è sempre più facile e veloce. In Sicilia, oltre ai canali di vendita diretta, sono 84 le emettitrici automatiche che, in aggiunta alle 5.493 rivendite autorizzate da Trenitalia, ne consentono l’acquisto.

Inoltre, i biglietti per viaggi con treni regionali, al pari di quelli per le Frecce, possono essere acquistati anche on line dal sito trenitalia.com o tramite l’applicazione Trenitalia direttamente da smartphone e tablet, con pochi rapidi passaggi, fino a cinque minuti prima della partenza. Mostrando al personale di controllo il file ricevuto sul proprio dispositivo, non sarà nemmeno più necessario stamparli.

Com. Stam.