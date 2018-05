Svincolo Giostra: chiusura al traffico delle rampe d’ingresso in entrambe le direzioni di marcia e restringimento a 4,00/m della carreggiata della rampa direzione Pa

Da oggi fino al prossimo 16 giugno saranno effettuate le operazioni per il restringimento a 4mt della carreggiata della rampa di ingresso dello svincolo di Giostra (direzione Pa).

Contestualmente saranno chiuse al traffico – solo in due diverse giornate – le rampe di ingresso dello svincolo di Giostra sia in direzione Boccetta che in direzione Palermo. Una prima volta dalle h.22,00 di martedì 8 maggio fino alle h.6,00 di mercoledì 9 maggio; ed una seconda volta dalle h.22,00 di venerdì 11 maggio fino alle h.6,00 dell’indomani 12 maggio.

Tali interventi si rendono necessari per potere proseguire i lavori di adeguamento statico e miglioramento sismico dell’intero complesso del grande Viadotto Ritiro e l’avvio delle operazioni propedeutiche (sostituzione barriere) alle attività di svaro dello specifico Ritiro.

Tutte le azioni descritte sono state definite – nel corso di numerose riunioni tra il CAS, il Comune di Messina, la Polizia Stradale e l’impresa appaltatrice Toto Costruzioni – con un dettagliato cronoprogramma che prevede l’esecuzione di tali operazioni in un limitato arco di tempo, per non appesantire la già critica viabilità del viadotto.

In loco, segnaletica indicante obblighi, divieti e limitazioni. Confermato il limite massimo di velocità di 40Km/h ed il divieto di sorpasso.

Sono interventi indispensabili – ha sottolineato il Direttore Generale Ing. Leonardo Santoro – per i quali confido nella tolleranza degli utenti. Sono stati avviati in questa fase per non eseguirli nel periodo in cui l’intera struttura viaria viene presa d’assalto dal pendolarismo estivo. A seguire si passerà alla fase di svaro e quindi ad un ulteriore livello di esecuzione.

Com. Stam.