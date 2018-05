Manifestazioni Garibaldine. l’8 maggio il primo appuntamento

Le iniziative delle prime tre giornate, tra mostre e spettacoli

La “Mostra dei Calendari storici” – Martedì 8 Maggio, Palazzo VII Aprile (ore 17.30) – è il primo appuntamento delle “Manifestazioni Garibaldine 2018” che si svolgeranno a Marsala fino a domenica 13. L’allestimento della mostra, curato dalle locali Associazioni Carristi e Marinai d’Italia, mette in esposizione i calendari che raccontano la centenaria storia di Esercito, Marina e Aeronautica, nonché dell’Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia di Stato. Sempre martedì 8, al Teatro Comunale (ore 21), il Liceo Classico propone “Italia In…Canta”, un Ensemble di strumenti e voci che esplorerà la storia d’Italia dal punto di vista musicale. Un concerto per Coro e Orchestra in cui saranno eseguiti brani di Morricone, Piovani, De Andrè, Battiato…

Mercoledì 9, al Monumento ai Mille (ore 10) si apre la mostra fotografica “Donne che hanno fatto e che fanno la storia”. La curano gli Istituti “Pascasino” e “Mazzini”, i cui studenti hanno vinto il premio “Rompiamo il Silenzio 2017” per le immagini scattate sulla tematica di genere. In questa esposizione loro riservata, metteranno a confronto donne del passato e del presente impegnate in determinati campi. Nel pomeriggio, sempre al Monumento ai Mille (ore 17), l’iniziativa “Ricami senza tempo” – organizzata dall’Associazione “Riscopriamo il Ricamo” -punta a raccontare la donna eccezionale che è stata Anita Garibaldi che, in un certo senso, tornerà a rivivere proprio nel Monumento dedicato ai Mille. Qui, sarà la studiosa Francesca La Grutta a tracciare il quadro storico e il ruolo delle donne del tempo; mentre Vinziana Rizzo, stilista, racconterà la modernità di Anita attraverso il suo abbigliamento. L’evento si arricchirà dell’estemporanea di pittura “Anit’Arte” curata dal maestro Enzo Campisi e della creazione di cocktail che l’istituto “Abele Damiani” dedicherà ad Anita: sarà pure preparato un piatto intitolato alla coppia risorgimentale.

Il programma di queste prime tre giornate delle “Manifestazioni Garibaldine 2018” si chiuderàGiovedì 10 con lo spettacolo “Inchiesta sulla Spedizione dei Mille” – Teatro Comunale, ore 21 – che sarà portato in scena dall’Associazione “Arco”. Scritto dagli stessi interpreti, Enrico Russo e Giacomo Frazzitta, protagonista è il giovane Ippolito Nievo che svelerà i retroscena della spedizione in un serrato dibattito con la sua coscienza.

