Lavoratori fonici e trascrittori il SINALP Sicilia incontra i dirigenti della coop ricina, titolare dell’appalto di fonia e trascrizione nei Tribunali del sud Italia

Il Presidente della Coop Ricina di Macerata Ing. Giorgio Meschini con il Direttore Dr. Giancarlo Schiaffi ed il Consulente del lavoro Dr. Lorenzo Capici si sono incontrati nella Sala Conferenze di Sinalp Sicilia con i lavoratori impegnati nei tribunali siciliani assieme ai Dirigenti sindacali SINALP Dr. Andrea Monteleone Segr. Regionale, Dr. Gaetano Giordano e Arch. Antonio Aserio della Direzione Regionale assieme alle RSA elette Sig.ra Lina Amato e Daniela Di Ganci.

L’incontro ha permesso di individuare le criticità denunciate dai lavoratori nella programmazione dettata anche dalle esigenze e dalla tempistica dei Tribunali all’interno dei quali si sviluppa il lavoro.

La delicatezza e le enormi responsabilità contenute nei ruoli di fonici e trascrittori, per come recitano gli articoli 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 141 bis e 142 del codice di procedura penale e l’articolo 51 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, non possono più attendere una corretta regolamentazione di queste professionalità.

Diventa sempre più urgente dare vita a delle figure professionali regolamentate e formate affinchè questi lavoratori possano gestire nella massima sicurezza i files audio delle udienze preservandone la privacy nell’interesse della giustizia, dei suoi operatori e degli stessi imputati permettendo così all’azienda di garantire la segretezza e la riservatezza delle informazioni e dei dati acquisiti, nel rispetto più assoluto della normativa applicabile alla materia.

Nel rispetto di quanto evidenziato l’Organizzazione Sindacale sta lavorando affinchè tutti gli operatori del settore ed in prima istanza i propri iscritti, vengano formati e certificati qualificandone il ruolo e la professionalità.

La Società ha ritenuto interessante ed improrogabile quanto dibattuto affinchè vi sia un continuo miglioramento professionale per la categoria.

La Direzione Regionale Sinalp Sicilia

Com. Stam.Ric. Pubbl.