Orlando riceve a Palazzo della Aquile ambasciatore del Vietnam

Incontro istituzionale a Palazzo delle Aquile, dove il sindaco Leoluca Orlando ha incontrato l’ambasciatore in Italia della Repubblica Socialista del Vietnam, Cao Chinh Thien.

“La presenza dell’ambasciatore è la conferma dell’internalizzazione della nostra città che in questi giorni vede la presenza anche di studenti e docenti vietnamiti, L’auspicio comune è quello di intensificare sempre di più i rapporti tra la realtà vietnamita e quella palermitana e siciliana sul versante artistico, culturale ed economico, una presenza ulteriormente ribadita dalla partecipazione alla manifestazione ” La Favorita””.

Nel corso della visita istituzionale, il sindaco di Palermo e l’ambasciatore hanno anche parlato del Festival della Cultura Vietnamita.

Inserito negli eventi legati a Palermo Capitale della cultura 2018, il Festival è in programma in città il e , 6 maggio, ed è promosso dai giovani studenti universitari vietnamiti che hanno scelto di studiare in Italia con il sostegno dall’Ambasciatore della Repubblica Socialista del Vietnam in Italia e con il patrocinio del Comune di Palermo e dell’Università di Palermo. Coinvolte nell’iniziativa anche l’Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario e l’Assessorato Regionale alla istruzione e formazione professionale.

Com. Stam.