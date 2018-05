Festino di Santa Rosalia. “Palermo Bambina”. Online il bando 2018/2019

“Palermo Bambina”, l’esaltazione dell’infanzia e dei bambini con la loro capacità di rappresentare nel presente la speranza del futuro, nell’anno di Palermo Capitale della Cultura. E’ questo il il tema conduttore del 394° Festino di Santa Rosalia, in programma il prossimo 14 luglio. Per la sua realizzazione, l’Area della Cultura ha pubblicato sul sito del Comune di Palermo (www.comune.palermo.it) il bando di gara per l’edizione 2018 che, come già avvenuto nel 2016, prevede la possibilità che l’aggiudicatario di quest’anno possa realizzare anche l’edizione 2019.

Gli obiettivi della manifestazione sono quelli della valorizzazione delle identità territoriali, del patrimonio immateriale e delle feste religiose, nonché la promozione dell’immagine della città a livello nazionale ed internazionale, anche in relazione alla dimensione strategica dell’Area Mediterranea. Anche la valorizzazione del patrimonio UNESCO Arabo-Normanno rientra ovviamente fra gli obiettivi previsti.

Il corteo del 394° Festino di Santa Rosalia partirà nel tardo pomeriggio del 14 dal Piano del Palazzo Reale al Foro Italico e si snoderà lungo corso Vittorio Emanuele con tappe alla Cattedrale, ai Quattro canti e piazzetta Santo Spirito (Cavallo Marino), con eventi e manifestazioni a corollario che coinvolgano anche le piazze Pretoria e Bellini, infine, al Foro Italico Umberto I con il classico spettacolo dei giochi pirotecnici.

“Nell’anno di Palermo Capitale Italiana della Cultura – affermano il Sindaco e l’Assessore Andrea Cusumano – e per il giorno della ricorrenza più importante della città, Palermo sceglie di sentirsi bambina, capace di guardare con fiducia al futuro, capace di immaginarlo e costruirlo; Palermo si richiama all’infanzia, al suo essere vivace, multicolore, curiosa e accogliente, libera da pregiudizi, da violenza, da discriminazione.