Servizio Volontario Europeo in un centro giovanile in Lettonia da giugno 2018 per 12 mesi

Opportunità per giovani residenti a Palermo o in Sicilia. Servizio Volontario Europeo in un centro giovanile il Lettonia – 12 mesi

L’associazione InformaGiovani è alla ricerca di 1 volontario/a residente in Sicilia da coinvolgere nel progetto SVE Strategico “Corners of Europe” coordinato dal nostro partner Radi Vidi Pats (Lettonia). L’attività di Servizio Volontario Europeo avrà la durata di 12 mesi, da giugno 2018 a maggio 2019 e si svolgerà presso Aizpute, Lettonia. Attività del volontarioIl volontario/a verrà coinvolto nelle attività del centro giovanile “IDEJU MAJA” ad Aizpute, Lettonia.Il volontario/a supporterà lo staff del centro giovanile nell’organizzazione di eventi e laboratori creativi per i giovani del centro, laboratori di lingua, laboratori di fotografia e video-making, e aiuterà lo staff nella gestione dello studio musicale del centro. Le attività quotidiane includeranno incontri con il team di lavoro, la preparazione di laboratori ed eventi, la pianificazione delle attività ordinarie (discussioni, giochi da tavolo, cucinare con i giovani del centro…) e la promozione del centro a livello locale. Il servizio si svolgerà in un’area rurale della Lettonia. Requisiti

Età compresa fra 18 e 26 anni

residenza in Sicilia

interesse verso il lavoro con giovani, teenagers e bambini

senso di iniziativa, capacità di lavorare in gruppo e individualmente

creatività, interesse verso video, foto, musica e educazione non formale

livello di inglese intermedio

Trasporto, vitto, alloggio, assicurazione.

Il progetto è realizzato con il supporto finanziario del programma Erasmus+.

Le spese di viaggio (da/per la Lettonia) saranno coperte sino ad un ammontare massimo di € 360,00.

Vitto e alloggio (presso una struttura abitativa condivisa con altri volontari) saranno offerti dall’ente ospitante.

Il volontario avrà diritto ad un’indennità mensile (calcolata sulla base delle linee guida Erasmus+).

Il volontario usufruirà della copertura assicurativa “Cigna”.

Candidatura

Per candidarsi, inviare il proprio CV e lettera di motivazione in inglese a info@idejumaja.lv menzionando nell’oggetto dell’e-mail “EVS Corners of Europe – InformaGiovani”.

Soltanto i volontari preselezionati verranno contattati per una intervista via Skype.

P.S.: sarà valutato positivamente l’invio della motivazione in formati creativi quali video, poster ecc.

Per maggiori informazioni, contattare Massimiliano a m.greco@informa-giovani.net.

