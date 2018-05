Rete idrica Marsala. Si riparano altri due danni

Ancora problemi con l’approvvigionamento idrico a Marsala

Questa notte altre due rotture si sono verificate nella condotta primaria che porta l’acqua da Contrada Sinubio al centro di Marsala. Le due Rotture si sono verificate in contrada Ponte Fiumarella all’altezza del negozio Expert e poco prima dell’ex gelateria Azzurra, nei pressi dell’uscita della via Bue morto sulla Statale 115, Marsala-Mazara. Gli operai, guidati da Giovanni Bua, sin dalle prime ore della notte stanno lavorando per porre riparo a questi due nuovi guasti che causeranno purtroppo altre disfunzioni nell’erogazione dell’acqua in tutto il centro abitato di Marsala e anche nella periferia Nord.

Com. Stam.