Palazzo della Aquile presentazione progetto “Raccogliamo la Solidarietà”

, 5 maggio, alle ore 10 a Palazzo delle Aquile, si svolgerà la cerimonia della firma di un protocollo di intesa del progetto “Raccogliamo la Solidarietà”, attività che prevede la donazione da parte dei cittadini di medicinali non utilizzati e non scaduti, per la loro distribuzione controllata e

garantita verso soggetti indigenti o bisognosi.

Saranno presenti, tra gli altri, l’assessora alla scuola, Giovanna Marano, il presidente dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Palermo, Antonino D’Alessandro e il presidente della coop. Onlus “Giorgio La Pira”, Gianfranco Marotta.

Com. Stam.