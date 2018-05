Orlando a Malmo per presentare modello Palermo su Cultura e accoglienza

Il sindaco Leoluca Orlando ha partecipato e giovedì nella città svedese di Malmö ad un incontro organizzato dalla municipalità e dal ICORN (Network internazionale di città per la tutela dei rifugiati e per la libertà di espressione di scrittori ed artisti perseguitati in parecchi Paesi del mondo).

Orlando è stato inviato quale relatore sul tema del ruolo dei governi locali nella realtà globalizzata e sull’esperienza di Palermo da capitale della mafia a Capitale della Cultura e dell’accoglienza.

Di fronte ad una platea di circa 300 giornalisti, scrittori ed artisti di varia nazionalità, tutti vittime di minacce e limitazioni della libertà nel proprio paese, Orlando ha ricordato “il cambiamento vissuto da Palermo negli ultimi 40 anni, un cambiamento ancora in corso ma sempre più modello anche per altre città e che ci pone all’avanguardia nel costruire relazioni sociali che hanno nel dialogo, nell’accoglienza e nella valorizzazione delle differenze i propri fondamenti”.

Orlando ha poi ricordato la “Carta di Palermo” adottata col contributo di giuristi, politici, esponenti della società civile ed attivisti e che “propone di riconoscere la mobilità internazionale come diritto umano fondamentale “unico modo perché l’Europa si salvi dai propri egoismi e recuperi la coerenza ed il rispetto verso i propri valori”.