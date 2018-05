Notte bianca della legalità. Orlando: “Grazie a chi ha sacrificato la vita per cambiare Palermo”

pomeriggio nel piazzale antistante il palazzo di giustizia, il sindaco Leoluca Orlando ha partecipato alla manifestazione “Notte bianca per la legalità”, organizzata dall’Associazione Nazionale magistrati in collaborazione con il Miur. Alla manifestazione erano presenti moltissimi ragazzi delle scuole siciliane, oltre al questore Renato Cortese, i vertici del Tribunale di Palermo e dell’Anm e all’assessore, Emilio Arcuri.

“Dopo la notte bianca dei musei, dello sport e delle scuola – ha detto Leoluca Orlando – celebriamo la notte bianca della legalità che conferma come questa sia sempre più radicata nella vita quotidiana di questa città che in questi ultimi 40 anni è profondamente cambiata, grazie anche all’impegno dei tanti hanno dedicato e sacrificato la vita per liberarla dal governo della mafia. E’ dunque anche questo – conclude Orlando – il modo migliore per esprimere gratitudine a chi ha contribuito a cambiare la storia di Palermo. Un grazie va anche ai tutti i ragazzi che con uno spirito nuovo e positivo cercano di coniugare la loro bellezza con l’etica dei comportamenti”.

La “Notte bianca della legalità” si svolge in contemporanea nei palazzi di giustizia di Roma, Napoli e Genova

Com. Stam.