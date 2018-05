Cocer Esercito (delegato Foti) il tempo è scaduto adesso una legge per il sindacato dei militari

Il Delegato nazionale del Cocer Esercito Girolamo Foti dichiara – adesso esca una legge che finalmente risponda alle reali esigenze del personale in tema di tutela dei propri diritti, ovvero l’associazionismo professionale a carattere sindacale,distaccato per competenza dall’amministrazione con tutte le sue peculiarità allo stesso modo delle trenta associazioni sindacali dei militari in Europa – prosegue Foti – non può esistere allo stesso tempo la convivenza del soldato e del delegato, sono due cose distinte è separate, ciò non significa rinnegare il proprio lavoro,

