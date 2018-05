Situazione finanziaria ed economica del Comune – Dichiarazione dell’Assessore al Bilancio

“La diffusione di dati parziali ed assemblati serve solo a guadagnare scampoli di “visibilità” e rischia di disinformare e creare allarmismi.

In attesa che il Consiglio comunale approvi il testo di bilancio consolidato proposto dalla Giunta, così come sollecitato da tanti e da ultimo dagli stessi revisori dei conti proprio in sede di esame dello stesso testo, l’amministrazione fornirà come sempre nelle sedi opportune ed ovviamente a tutti i cittadini un quadro completo della

situazione finanziaria ed economica del Comune, che non corrisponde al

disastro prospettato (e forse auspicato!) dai consiglieri del M5S”.

Lo dichiara l’Assessore al Bilancio Antonino Gentile, in merito alle dichiarazioni rese stamattina in conferenza stampa dai Consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle.

