Semifinale in trasferta per “Milazzo Fashion of the Year”

Il concorso di bellezza che incoronerà i testimonials del Centro Commerciale Milazzo. appuntamento sabato 5 maggio alle ore 20.30 sul lungomare di Spadafora

Milazzo Tempo di semifinali per “Milazzo Fashion of the Year”, il concorso di bellezza organizzato da VP Casting, che elargirà premi per 5000 euro e sceglierà i nuovi testimonials del centro commerciale Milazzo.

Dopo il successo dei precedenti selection days, che hanno visto sfilare in passerella numerosi aspiranti al titolo, giunti da tutta la Sicilia e circondati da un caloroso pubblico, la carovana del concorso approda sul lungomare di Spadafora in prima serata, per una full immersion di bellezza, musica e piacevole competizione.

In gara cinquantatré aspiranti modelle e modelli, suddivisi in tre categorie: Junior, Miss e Over, che hanno superato, taluni il verdetto della severa giuria, altri quello, altrettanto intransigente del pubblico che li ha ripescati attraverso il voto on-line.

In particolare solcheranno la passerella venti bambini di età compresa tra i cinque e i dodici anni, ventidue giovani donne fra i tredici e i ventisette anni aspiranti al titolo di “Miss”e undici donne di età superiore a ventisette, rientranti nella categoria “Over”.

“Milazzo Fashion of the Year” nasce non come un concorso fine a se stesso, ma come una attenta operazione di talent scouting, volta a riconoscere ed incoronare tra i partecipanti coloro che, per ciascuna categoria, avranno tutte le carte in regola per diventare i testimonials del Centro commercial Milazzo. Non meno incentivanti i lauti premi in denaro assegnati ai vincitori: 1000 euro per la categoria “Junior”, altrettanti per le “Over”, 3000 per la “Miss”. Prevista inoltre l’assegnazione di fasce secondarie.

“Mettere al centro il territorio mamertino e identificarlo con i volti della gente comune che ha avuto il coraggio di mettersi in gioco”, è questo il principale obiettivo di Vincenzo Ferrara e Paolo Inglese. Per loro nessun dubbio: la semifinale in trasferta non deluderà le attese, anzi, regalerà nuove emozioni e ci preparerà ad una finalissima incandescente.

L’appuntamento è sabato 5 maggio alle ore 20.30 sul lungomare di Spadafora.

Com. Stam.Ric. Pubbl.