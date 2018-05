Sabrina Figuccia (Udc): la Rap alza bandiera bianca su strade e marciapiedi, ma dove finiscono i soldi dei contribuenti?

Agghiacciante il dato emerso in aula attraverso le relazioni dei vertici Rap. Ad affermarlo Sabrina Figuccia, Consigliere comunale Udc, che prosegue: ” non si può continuare ad assistere a continui rinvii di responsabilità come ritengo sia accaduto proprio . Secondo l’attuale contratto di servizio infatti pare sia previsto che le strade della nostra città vengano asfaltate ogni 22 anni, mentre una sorte decisamente peggiore tocca ai nostri marciapiedi, che stando a quanto relazionato in aula verrebbero manutenuti ogni 70 anni. Ma ciò non basta, perché ad aggravare la situazione, viste le scarse maestranze, distratte attualmente per l’avvio del secondo step della raccolta differenziata, la Rap riesce a portare a termine poco più della metà di quanto previsto dal contratto. Numeri decisamente deprimenti, ma per una volta assolutamente in linea con la città reale. Quella in cui ogni giorno i cittadini continuano a pagare tasse molto onerose, come l’ Imu e la Tari. La domanda a questo punto sorge spontanea. Se per ammissione degli stessi vertici Rap le strade e i marciapiedi della nostra città vengono manutenuti con tempi che definirei biblici, allora dove finiscono i soldi dei cittadini? E perché gli stessi dovrebbero ancora continuare a pagare per servizi non resi e soprattutto non previsti neppure dal contratto di servizio? Queste sono solo alcune delle domande che ho posto espressamente e che saranno oggetto di una precisa richiesta finalizzata ad una riduzione delle tasse comunali per tutti i cittadini.”

