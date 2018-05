Disagio abitativo, sanatoria delle occupazioni abusive e Zen 2. Sinistra Comune: “Azione sinergica necessaria per dare reali risposte a famiglie e territori”

Palermo – “La lotta al disagio abitativo può avvalersi di altri strumenti normativi, insieme alla regolarizzazione prevista dal’art.72 della Finanziaria 2018, in particolare allo Zen2 – afferma Sinistra Comune. Il provvedimento consente di avviare il processo per le assegnazioni, senza dover distinguere tra vecchi e nuovi occupanti. Soltanto attraverso un’azione sinergica, che coinvolga tutti gli attori chiamati in causa, dall’AMAP allo IACP, oltreché all’amministrazione comunale, si potrà davvero scrivere una pagina nuova per il quartiere e per la città. La sanatoria potrebbe infatti diventare un rischioso precedente se non affiancata da efficaci politiche per le famiglie. I nuclei familiari devono essere sostenuti e presi in carico prima che l’occupazione si presenti come l’unica via perseguibile. In questo senso è indispensabile velocizzare l’introduzione dei nuovi strumenti individuati dall’amministrazione per garantire la tutela del diritto all’abitare e puntare allo sviluppo del territorio.”

