A18 ME-CT. Frana di Letojanni: rilasciato il nulla osta del Ministero delle Infrastrutture al progetto per il ripristino dei luoghi

Il Ministero delle Infrastrutture, con provvedimento n. 9194 del 2-5-2018 ha reso il “Nulla Osta” di competenza sul progetto relativo ai lavori di messa in sicurezza della tratta autostradale nei luoghi della frana di Letojanni redatto dalla struttura commissariale di Protezione civile regionale.

Lo ha reso noto il Direttore Generale della Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali Dott. Vincenzo Cinelli al Direttore Generale del CAS Ing. Leonardo Santoro che lo aveva sollecitato – in un recente incontro operativo svoltosi al Ministero finalizzato ad illustrare l’urgenza dell’adempimento – per ristabilire la normale viabilità della tratta autostradale.

Il Direttore Santoro, al fine di consentire la prosecuzione dell’iter approvativo, ha immediatamente trasmesso tali atti al Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Sicilia e la Calabria per l’acquisizione del parere del Comitato Tecnico Amministrativo e, contestualmente, richiedendo la riattivazione delle procedure della Conferenza dei Servizi.

A seguito del recente incontro al Ministero – ha evidenziato il Direttore Generale Ing. Leonardo Santoro – è stata condivisa la necessità di imprimere una accelerazione alle procedure autorizzative volte a velocizzare il ripristino di una tratta autostradale strategica.

