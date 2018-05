Sabrina Figuccia: “Regolamento suolo pubblico, basta perdere tempo”

“Il nuovo regolamento per la concessione del suolo pubblico deve essere approvato subito, è inutile perdere ancora tempo perché si sta soltanto danneggiando l’economia della città”. Lo afferma Sabrina Figuccia, consigliere comunale dell’Udc, che prosegue: “E’ da mesi che lavoriamo, soprattutto in Commissione, per stilare un atto che dia finalmente certezze ai tanti commercianti ed operatori economici del settore. Non è più tollerabile che si continui, a Sala delle Lapidi, a fare melina, magari con lo scopo, chissà perché, di prorogare il vecchio regolamento, nonostante il nuovo testo sia pronto. Una regolamentazione più chiara e funzionale sui dehors, infatti, e sulla concessione del suolo pubblico favorisce tutti: lavoro, turismo e sviluppo della città.

In Commissione, intanto, continuiamo a lavorare, tanto che ieri abbiamo esaminato gli emendamenti dell’amministrazione, ne abbiamo discusso con i rappresentanti di categoria, e, tenendo conti delle loro richieste e dei cittadini, proveremo a chiudere nel più breve tempo possibile, evitando il rischio di fare figli e figliastri, come accade adesso. E’ arrivato il tempo delle decisioni, quello dell’attesa è ormai scaduto”.

Com. Stam.Ric. Pubbl.