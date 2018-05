Rotaract club Palermo Parco delle Madonie Progetto Club Handicamp18

Rotaract club Palermo Parco delle Madonie “SERATA GIRO PIZZA IN RED ”

PER PROGETTO CLUB HANDICAMP18

I ragazzi del Rotaract club Palermo Parco delle Madonie in data 4 Maggio 2018 presso la location della Braciera in Villa , supportati alla Scuderia Ferrari Club , che esporrà due rosse rampanti , stanno organizzando una serata benefica in favore di un nobile progetto volto ai piu’ bisognosi d’amore e attenzioni, Handicamp 18 .

Tema dominante il rosso , colore simbolo delle Ferrari , a della passione , del calore e dell’amore che questo gruppo di giovani mette in ogni atività sociale e ricreativa a favore degli altri . La Braciera luogo scelto per l’evento simbolo dell’arte culinaria siciliana è sempre a favore di eventi sociali che mirano a esaltare la parte bella e attività del nostro territorio siciliano di cui da anni ormai sono simbolo .

L’incasso della serata a posto limitato, servirà alla realizzazione del progetto sociale che impegna ragazzi e ragazze a favore del prossimo affetto da disabilità .

L’handicamp 18 consiste in 4 giorni lontani dai contesti quotidiani a contatto con i ragazzi del club per giocare , divertirsi, comunicare tra loro e con gli altri.

Il progetto ha un’importante entità culturale quello di convivere con la disabilità in un giusto approccio di scambio emotivo e emozionale , imparando a condividere e convivere insieme .

Uno scambio che arricchisce entrambe le parti regalando qualcosa agli altri si è piu’ felici .

Questo progetto nell’anno 2007/’08 è stato preso in considerazione dal Board Europeo dell’European Rotaract Information che premia i migliori progetti di service in tutta Europa attribuendo cosi’ all’Handicamp il secondo posto quale riconoscimento del valore e significato di servizio di questa attività.

Info e prenotazioni ai responsabiliUna serata quindi all’insegna della solidarietà , dl convivio , della passione per le auto rosse , dei sorrisi e dello stare bene insieme per aiutare.

Eliana Musotto 3934317264

Piè Lo Iacono 32835255641.

Maria Grazia Inzerillo 3929758306

Entro il 2 Maggio.

