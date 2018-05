Manifestazione d’interesse affidamento di attività teatrali

Il Comune di Palermo intende procedere all’affidamento di attività teatrali e/o laboratoriali presso teatri siti all’interno o in prossimità del “percorso arabo normanno” sia allo scopo di rafforzare l’immagine e la visibilità della Città di Palermo e migliorare l’accoglienza dei turisti, sia per animare culturalmente il territorio compreso nell’itinerario Unesco.

Il Comitato del Patrimonio Mondiale dell’Unesco, in data 3 luglio 2015, ha dichiarato il circuito dell’itinerario arabo-normanno di Palermo e delle Cattedrali di Monreale e Cefalù “Patrimonio Mondiale dell’Umanità”, inserendolo quindi di diritto nella World Heritage List.

Per l’esame delle proposte che perverranno sarà appositamente istituita una Commissione di Valutazione, composta da un dirigente e da due dipendenti del Settore Comunale competente.

Le proposte dovranno pervenire, in busta chiusa, entro e non oltre le ore 12.00 del 10 maggio 2018. Per informazioni

https://www.comune.palermo.it/noticext.php?cat=2&id=17958

Com. Stam.foto sito comune