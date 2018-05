Torna I Gioielli di Ballarò, aperture al pubblico dei siti monumentali dell’Albergheria, nei giorni da venerdì 4 a domenica , visite notturne e itinerari.

Sarà possibile riscoprire uno dei mandamenti storici della città, caratterizzato da millenni di elementi artistici e da un profondo processo di rigenerazione.

Un lembo della città in cui si rivivono gli elementi che hanno attraversato le origini di Palermo e che ancora adesso si esprimono in un quotidiano fermento.

Due week end ricchi di arte e storia, in cui riscoprire nove siti monumentali, di cui alcuni aperti straordinariamente: scrigni di manufatti artistici fondamentali della letteratura artistica siciliana come la Torre medievale di San Nicolò e il suo panorama sul centro storico di Palermo, la teatralità dell’arte barocca della Chiesa del Carmine Maggiore, e del Complesso Museale di Casa Professa e contestualmente depositari di connessioni multiculturali, come la Camera delle Meraviglie: unico esempio in tutto il mondo di spazio spirituale, che ha condotto a Palermo diversi studiosi internazionali; il Complesso Monumentale di Santa Chiara, punto di riferimento per le comunità del quartiere e attrattore di cittadinanza attiva. Il sorprendente piccolo scrigno serpottiano e le sue cripte, l’Oratorio del Carminello, il viaggio nella storia di Palermo attraverso i saloni di Palazzo Conte Federico, il mistero dei Beati Paoli e la vista dal campanile di San Giuseppe Cafasso, a due passi da San Giovanni degli Eremiti, l’opulenza nobiliare di Palazzo Alliata di Villafranca.

Inoltre, aperture straordinarie serali di: Carmine Maggiore, Complesso Museale di Casa Professa e Palazzo Conte Federico.

evento facebook: www.facebook.com/events/544312835983093

infoline: 329.8765958 – 320.7672134 – eventi@terradamare.org – www.terradamare.org/infoline