Tirocini, Erasmus+, Servizio Volontario Europeo, scambi giovanili e corsi di formazione

Sei una studentessa o uno studente dell’Università di Palermo e devi svolgere un periodo di tirocinio curriculare nell’ambito del tuo percorso di studi?

L’Associazione InformaGiovani, convenzionata con l’Università di Palermo, offre una opportunità di stage nel settore comunicazione a partire da 2018, presso la propria sede a Palermo in Via Sampolo 42.

Il tirocinante si occuperà dell’aggiornamento periodico di pagine web e blog contenenti notizie di interesse giovanile (opportunità di lavoro, studio, stage, tirocinio e mobilità internazionale); della ricerca ed organizzazione delle notizie e loro stesura in versione web; della preparazione di newsletter periodiche e del monitoraggio pagine Facebook e interazione con gli utenti.

