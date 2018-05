Residenti di via castellana alta lamentano gravi disagi (Video)

Palermo. Via Castellana alta. Residenti lamentano gravi disagi per la presenza nell’area limitrofa della discarica di Bellolampo, l’impianto industriale BIOFERT, appena posto sotto sequestro dall’autorità giudiziaria per la presenza di un deposito abusivo di amianto, e la centrale elettrica dell’ENEL

Intervistati:

Marisa Fantaci – residente Residente Antonella Pelleriti – Amministraore residence “la Pineta” Giacomo Casisa – residente Antonio Giambona – residente Daniela Gemelli – residente Salvatore Li Volsi – residente Vincenzo Figuccia- Deputato regionale

