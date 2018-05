Presentazione software gestione imposta di soggiorno

Si terrà domani, Mercoledì 3 Maggio – Complesso San Pietro, ore 15.30 – l’incontro con le strutture alberghiere ed extralberghiere di Marsala per illustrare il nuovo software per la contabilizzazione dell’imposta di soggiorno. Agli operatori turistici, in pratica, si offre l’opportunità di utilizzare – gratuitamente – l’applicativo “Staytour”, utile e indispensabile per facilitare gli adempimenti amministrativi legati alla suddetta imposta di soggiorno. Alla presenza del sindaco Alberto Di Girolamo e dell’assessore Agostino Licari, l’incontro formativo sarà tenuto dai funzionari dell’Ufficio Tributi e dai programmatori del suddetto software

