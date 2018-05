Manifestazione d’interesse valorizzazione della Sala cinematografica Vittorio De Seta dei Cantieri Culturali alla Zisa

Il Comune di Palermo intende valorizzare, attraverso un avviso pubblico, la Sala Cinematografica Vittorio De Seta di proprietà Comunale all’interno dei Cantieri Culturali alla Zisa, in quanto considerato patrimonio strategico che può svolgere un ruolo significativo nei processi di promozione, valorizzazione e diffusione della cultura nelle diverse e svariate forme secondo un programma di attività per il 2° semestre 2018. Tra queste, festival, rassegne, premi, tutte finalizzate alla valorizzazione dell’arte cinematografica e dell’audiovisivo ma anche alla valorizzazione del sito per le attività culturali inserite rispondenti alle esigenze pubbliche e del territorio.

Gli interessati, soggetti giuridici, enti pubblici, associazioni, con o senza finalità di lucro operanti nei settori della valorizzazione della cultura cinematografica e dell’audiovisivo, possono presentare una proposta progettuale di alto profilo culturale per la crescita socio-culturale della città di Palermo, finalizzata alla valorizzazione dell’arte cinematografica e dell’audiovisivo in complementarietà con le attività poste in essere dall’amministrazione.

I soggetti interessati dovranno presentare all’Area della Cultura, la proposta entro il 07.05.2018 a pena di esclusione.

La valutazione delle proposte sarà effettuata dal Comitato tecnico-scientifico formato dal Comune di Palermo e la Filmoteca Regionale Siciliana, l’Institut Français Palermo e il Goethe- Institut Palermo.

Per informazioni

https://www.comune.palermo.it/noticext.php?cat=2&id=17856

