Il Nicoletta Rusconi invita amici e amanti dell’arte al secondo open day di Cascina Maria, il concept-space dedicato all’arte contemporanea nato la scorsa estate ad Agrate Conturbia. In provincia di Novara, a pochi chilometri dal Lago Maggiore, una tenuta di campagna è ora sede di una nuova residenza per artisti, di un parco di sculture e di progetti espositivi temporanei dedicati alla fotografia.

In occasione dell’open day inaugura il secondo appuntamento di I.D.E.A. (Independent Domus Exhibiting Art), la residenza per artisti a cura di Nicoletta Rusconi. Dopo l’edizione inaugurale che ha visto Riccardo Beretta confrontarsi con il contesto naturale e realizzare un’opera per il parco di sculture, per la seconda edizione è stato invitato in residenza l’artista italiano Francesco Arena (Brindisi, 1978). La mostra di Francesco Arena allestita nella Project Room, in collaborazione con la galleria Raffaella Cortese, sarà visibile dal 14 maggio al 14 luglio 2108. Parallelamente, sarà esposta nel parco unasua nuova scultura realizzata in occasione della residenza e prodotta da Nicoletta Rusconi.

Country Unlimited, il parco dedicato esclusivamente all’esposizione di sculture ambientali e di grandi dimensioni di artisti contemporanei di fama internazionale, si è arricchito di nuove opere grazie alla nuova collaborazione con le gallerie Fumagalli di Milano e Monitor di Roma,che si aggiungono a un gruppo di gallerie riconosciute a livello nazionale e internazionale quali Raffaella Cortese, Kaufmann Repetto, Giò Marconi, Francesca Minini, Massimo Minini, e all’architetto Walter Patscheider. Tra glli artisti presentati Francesco Arena, Eric Bainbridge, Miroslaw Balka, Matthias Bitzer, Mattia Bosco, Latifa Echakhch, Dan Graham, Paolo Icaro, Anne & Patrick Poirier, Carlo Ramous, Nicola Samorì, Markus Schinwald.

Sempre il 12 maggio inaugura anche un nuovo capitolo di Project Photography, lo spazio dedicato aprogetti temporanei di fotografia d’artista, con una presentazione congiunta del lavoro degli artistiMarshall Vernet e Igor Ustinov, che si sviluppa lungo le ampie aree di raccordo fra un piano e l’altro della cascina.

Infine, viene presentato anche un nuovo lavoro site-specific dell’artista Letizia Cariello, che attraverso la sua riflessione sul tempo, gli oggetti e la loro vulnerabilità è arrivata ad approcciare una dimensione monumentale resa possibile dal confronto con lo spazio outdoor.

Cascina Maria è un concept-space dedicato all’arte contemporanea nelle sue più diverse declinazioni, residenza per artisti ma anche luogo di pausa e rigenerazione per gli amanti dell’arte e delle passeggiate immerse nella natura, a pochi passi dai campi da golf e dalle numerose scuderie del circondario.

Cascina Maria sarà aperta al pubblico solo su appuntamento a partire dal 14 maggio 2018

Come raggiungere Cascina Maria

In auto: autostrada A8 uscita Somma Lombardo

In treno: fermata Arona + servizio navetta su richiesta (Valeria Riva: +39 349 4053623)

