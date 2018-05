Marvella vince premio di Eccellenza

Il salumificio Marvella, orgoglio del reventino, vince premio di Eccellenza!

È sempre bello nutrirsi di Buone Notizie ! questa che stiamo brevemente per raccontarvi è la storia di una giornata finita in gloria!

Due giovanissimi imprenditori, Tommaso e Krizia, figli di Alfredo De Sio e Rosina, partono alla volta di Acri patria della “soppressata bianca” , prodotto sconosciuto nel catanzarese.

Il memorial al compianto Francesco Monaco che si è impegnato in terra calabra alla valorizzazione del suino nero di Calabria coinvolge tutta l’ONAS felice di poter consegnare per la prima volta nella nostra regione ben 20 attestati ai Maestri Assagiatori.

Fra i produttori del Reventino, le mani e la testa della famiglia Tiriolese, che da soli due anni ha deciso di passare dalla macelleria alla realizzazione di un piccolo laboratorio artigianale per la produzione di salumi tipici calabresi sperimentandosi anche nella realizzazione del salume bianco.

La giornata del 22 Aprile inizia all’insegna della formazione, alla base di chi vuole portare avanti un’azienda!

Le aziende lungimiranti si formano, apprendono, guardano al mercato ed imparano da chi ne sa di più!

Ad Acri decine di Aziende provenienti da tutta la Calabria, con esperienza che dura da generazioni, si rincontrano per confrontarsi.

Nella testa della Famiglia De Sio, sconosciuta ai più, la voglia e l’umiltà di imparare! Gli imprenditori che decidono di lavorare in Calabria hanno una marcia in più perché sanno che incontreranno tanti ostacoli e sanno che dovranno trovare la forza, il coraggio e l’audacia di rialzarsi.

Loro lo hanno fatto decine e decine di volte!

Poi… la sorpresa! Lo stupore! La GIOIA! Vincitori del primo premio! Nella patria della soppressata bianca ha vinto la loro azienda.

Felici, ritornano a casa con il premio e l’incoraggiamento che la strada che stanno percorrendo è quella giusta, questo sarà per loro solo un punto di partenza. Uno sprono per tutti coloro che vogliono trasformare i Sogni in Progetti!

La domanda, come direbbe qualcuno, sorge spontanea: come hanno fatto? Krizia risponde così: la formula è Alchemica, circondarsi delle persone e dei professionisti giusti; secondo avere un obiettivo ben chiaro; terzo lavorare ogni giorno con la consapevolezza che si è sempre più vicini alla realizzazione!

