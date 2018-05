La Domotica alberghiera all’Istituto M. Bartolo di Pachino in stage per le nuove strutture ricettive

Il “Michelangelo Bartolo” inizierà il quinto incontro per lo stage mercoledì 2 maggio sulla Domotica Alberghiera, per gli allievi del IV anno dell’ I.T.I.S. “M. Bartolo” di Pachino, lo stage di Domotica Alberghiera II livello di 100h, in collaborazione con: l’azienda C.R.E.A. di Ragusa ,l’Esperto Esterno designato dall’Azienda Salvatore Battaglia e con i Referenti Scolastici : Prof. Orazio Di Martino e Prof. Luciano Scandura

Il Corso di “ Domotica – Controllo integrato dell’ Albergo” è un corso rivolto a studenti interessati ad apprendere e accrescere le proprie competenze nel campo dell’automazione e del controllo integrato di un edificio tramite un impianto domotico.

Realizzare corsi di formazione all´interno del ciclo di studi, sia nel sistema dei licei sia nell’istruzione professionale, è un modello didattico che si sta radicando sempre di più anche in Italia. Si chiama alternanza scuola-lavoro e intende fornire ai giovani, oltre alle conoscenze di base, quelle competenze necessarie a inserirsi nel mercato del lavoro, alternando le ore di studio a ore di formazione in aula e ore trascorse all´interno delle aziende, per garantire loro esperienze “sul campo e superare il gap “formativo” tra mondo del lavoro e mondo accademico in termini di competenze e preparazione; uno scollamento che spesso caratterizza il sistema italiano e rende difficile l´inserimento lavorativo una volta terminato il ciclo di studi.

Il percorso formativo prevede una forte integrazione fra parte teorica e pratica: lo stage permette, infatti, di applicare e sperimentare quanto appreso usando i dispositivi e le strumentazioni dell´ azienda. L’Ente Gestore dell´attività è l´Istituto ” Michelangelo Bartolo ” accreditato per la Formazione Superiore e per la Formazione Continua.

Salvatore Battaglia Esperto in Domotica e Marketing Aziendale

