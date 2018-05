Finanziaria. Figuccia: passa mio emendamento “Borghi più belli d’Italia”

Finalmente un riconoscimento concreto ai borghi più belli d’Italia che hanno contribuito, in un momento storico buio dal punto di vista amministrativo, a dare lustro alla nostra Isola. Grazie all’impegno dei sindaci rappresentanti i medesimi borghi, uno su tutti l’attuale vice sindaco del comune di Gangi, Giuseppe Ferrarello, artefice primario del mio coinvolgimento nel produrre l’emendamento, che ha voluto premiare questi piccoli grandi borghi. Emendamento proposto in Assemblea e condiviso dai miei colleghi deputati. Premio al fine di dare prosecuzione all’azione intrapresa dai sindaci tutti nel promuovere turismo e cultura. E che queste iniziative siamo sempre da esempio per tutti i paesi della nostra Isola meravigliosa e che siano da esempio e volano di sempre maggiori occasioni di sviluppo turistico e culturale.

Lo dichiara Vincenzo Figuccia deputato all’Ars

Com. Stam.