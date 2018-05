Ars. Traporto in taxi dei diversabili, sì all’emendamento dell’onorevole Caronia

Palermo, 01/05/2018 – Via libera in Finanziaria all’emendamento dell’onorevole Marianna Caronia che destina 100 mila euro al trasporto in taxi di soggetti diversamente abili. “Un atto di civiltà – ha commentato la parlamentare – che finanzia un servizio previsto dalla legge ma disatteso da anni. I diversabili hanno bisogno anche di misure concrete di sensibilità, come questa, in grado di ridurre la distanza con le pratiche quotidiane dei normodotati”.

