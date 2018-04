Susinno: Struttura sociale di Viale Strasburgo “regalata” alla Reset e utilizzata per il nulla

Palermo: Si tratta di un bene confiscato, chiamato storicamente “Ask 191” proprio così perché si trova al civico 191 del viale Strasburgo, per anni utilizzato da giovani attivisti come centro sociale. Da poco, passata alla Reset, viene utilizzata sostanzialmente come parcheggio della partecipata, dice Marcello Susinno Consigliere Comunale di Sinistra Comune. Una destinazione che lascia non poco perplessi ed ecco il perché di una missiva – dice Susinno – indirizzata al Settore Valorizzazione Risorse Patrimoniali con cui si chiedono non solo dei chiarimenti in ordine all’assegnazione del bene ma anche l’ immediata revoca di un incomprensibile provvedimento che di fatto ha “regalato” alla Reset un importante immobile senza comprendere quale possa essere il suo “giovamento” o la sua “valorizzazione”. C’erano importanti aspettative su tale struttura – continua Susinno – che di fatto è stata sottratta al territorio. Poteva diventare un fiore all’occhiello come ludoteca per bambini o uno straordinario centro per anziani, trovandosi in una zona residenziale per lo più demograficamente abitata da soggetti della terza età. Adesso è utile che l’amministrazione riveda tale provvedimento per ridarlo al più presto al quartiere.

Com. Stam. Ric. Pubbl.