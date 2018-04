Seeds&Chips e Tetra Pak® insieme per ridurre le emissioni di carbonio

Milano – Tetra Pak® sarà al fianco di Seeds&Chips – The Global Food Innovation Summit, il più importante evento internazionale dedicato alla Food Innovation in programma a Milano dall’7 all’10 maggio 2018, giunto alla sua quarta edizione, per promuovere un utilizzo consapevole e sostenibile delle risorse del pianeta.

L’evento, che riunirà il meglio della food innovation a livello mondiale, avrà quest’anno un focus speciale sul tema dell’acqua, una delle maggiori sfide dei prossimi anni a livello globale.

Le confezioni di acqua che Seeds&Chips distribuirà durante il Summit sono in cartoni Tetra Pak, azienda leader da oltre sessant’anni nella fornitura di soluzioni per il trattamento e il confezionamento di alimenti e bevande.

I contenitori sono costituiti prevalentemente da materiali provenienti da fonti rinnovabili e per il Summit saranno anche “Carbon neutral”. Infatti le emissioni di CO 2 equivalente derivanti dalla produzione delle confezioni sono state compensate attraverso la partecipazione ad un progetto di riforestazione del Parco Agricolo Sud nel comune di Gaggiano (30 km a sud ovest di Milano). Questa compensazione contribuirà alla ricreazione di un ecosistema favorevole alla nidificazione e alla nutrizione della varietà di specie di uccelli presenti nell’area e migliorerà la biodiversità oltre che a fornire un’area ricreativa per la comunità locale.

Seeds&Chips, The Global Food Innovation Summit, è l’evento di riferimento a livello mondiale nel campo della Food Innovation. Una vetrina d’eccezione interamente dedicata alla promozione di soluzioni e talenti, tecnologicamente all’avanguardia, provenienti da tutto il mondo. Un’area espositiva e un palinsesto di conferenze per presentare, raccontare e discutere sui temi, sui modelli e sulle innovazioni che stanno cambiando il modo in cui il cibo è prodotto, trasformato, distribuito, consumato e raccontato. Alla III edizione di Seeds&Chips, The Global Food Innovation Summit, ha preso parte il Presidente Barack H. Obama in qualità di keynote speaker. L’evento ha registrato oltre 300 speaker provenienti da tutto il mondo; oltre 240 espositori; 15800 visitatori e registrato 131 milioni di social impression in 4 giorni. La IV edizione di Seeds&Chips, The Global Food Innovation Summit, si svolgerà a MiCo, Milano Congressi, dal 7 al 10 Maggio 2018 e vi prenderà parte tra gli altri John Kerry, il 68° Segretario degli Stati Uniti d’America, e Howard Schultz, Executive Chairman di Starbucks.

Tetra Pak sviluppa, produce e commercializza soluzioni per il trattamento e il confezionamento degli alimenti. È l’unica azienda al mondo a fornire contemporaneamente confezioni, macchine per il confezionamento, processi integrati di trasformazione per l’industria alimentare e tecnologie per l’intero percorso del trattamento e confezionamento degli alimenti. Tetra Pak nasce in Svezia nel 1952 e oggi è presente in più di 175 paesi nel mondo e conta oltre 23.000 dipendenti, di cui circa 1.000 dedicati ad attività di Ricerca & Sviluppo.

Per maggiori dettagli: www.seedsandchips.com

Com. Stam.Ric. Pubbl.