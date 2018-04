Oggi alle 9.30 alla presenza del Sindaco Leoluca Orlando e dell’Assessore alla Cittadinanza Solidale sarà inaugurato l’appartamento Casa Apriti Cuore”, sito in zona viale Campania, e affidato all’Associazione Apriti Cuore onlus di Palermo per la realizzazione di percorsi di Housing First rivolti a giovani in uscita da percorsi di istituzionalizzazione.

Com.Stam.