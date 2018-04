Finanziaria. Figuccia: Tutelare i lavoratori specializzati che prestano attività nelle riserve naturali siciliane

Mi auguro che il capitolo della Finanziaria sui fondi destinati alle riserve naturali siciliane non venga stravolto dai tagli.

Le associazioni ambientaliste che si occupano di tutelare il patrimonio naturalistico della Regione siciliana, gestendo tali riserve, infatti, rischiano di non potere garantire i dipendenti specializzati che da tanti anni si prendono cura della conservazione, della tutela e del recupero ambientale. Sarà prioritario non tagliare alcuna risorsa alla gestione ed al trattamento del personale delle riserve naturali, affidate alle associazioni ambientaliste, in modo da garantire gli operatori qualificati del settore.

A dichiararlo è l’on. Vincenzo Figuccia Deputato del Parlamento siciliano

