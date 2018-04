Comunicare l’Antico: nuovi appuntamenti alla scoperta della civiltà classica

Il progetto è ideato e promosso dal Parco Archeologico di Naxos-Taormina e da Naxoslegge

Si parte lunedì 30 aprile con una conversazione su “I suoni perduti” per poi proseguirecontre appuntamenti nel mese di maggio: giovedì 3 presentazione del libro di Marinella Fiume e Piero Romano, venerdì 18 incontro con lo studioso di cultura popolare Emanuele Lelli e venerdì 25 itinerario sulle rotte del sacro

Proseguono gli appuntamenti con Comunicare l’antico. Conversazioni al Parco archeologico di Naxos, che hanno come centro tematico la conoscenza e la divulgazione della cultura classica attraverso linguaggi diversi, dall’arte alla letteratura, dall’archeologia al teatro. Il progetto è ideato e promosso dal Parco Archeologico di Naxos-Taormina e dal Festival Naxoslegge, con la collaborazione dell’assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità siciliana, di Archeoclub Giardini Naxos-Taormina-Valle Alcantara e dell’associazione “Articolo 9. Siciliani per cultura”.

Lunedì 30 aprile, alle 17, al Museo archeologico di Naxos si terrà un incontro dal titolo “I suoni ritrovati. Prospettive moderne sulla musica degli antichi”. Dopo i saluti del direttore del Parco Archeologico di Naxos-Taormina, Vera Greco, interverranno: Massimo Raffa, filologo e curatore dell’“Armonica di Tolomeo” e del “Commentario di Porfirio” per la serie il “Pensiero occidentale” di Bompiani; Giuseppe Ramires, filologo e presidente dell’associazione musicale “Vincenzo Bellini” di Messina; e il compositore Giovanni Puliafito. Coordina Fulvia Toscano, direttore artistico di Naxoslegge e presidente Archeoclub Giardini Naxos-Taormina-Valle Alcantara.

«Comunicare l’antico – spiega il direttore del Parco Vera Greco– è un progetto nato la scorsa primavera con l’obiettivo di tenere viva, con almeno due appuntamenti al mese, l’attenzione sulle civiltà classiche in uno scambio costante tra passato e presente. Nel prossimo incontro al Museo archeologico di Naxos indagheremo il ruolo sociale e artistico che la musica ha svolto fin dalla preistoria soffermandoci, in particolare, sulla rete di contatti che il “fare musica” ha poi generato tra i popoli dell’antichità».

Gli incontri al Museo archeologico di Naxos proseguiranno anche nel mese di maggio. Si parte giovedì 3 maggio, alle 17, con presentazione del libro “Viaggio in Sicilia” di Marinella Fiume e Piero Romano. Un racconto multisensoriale sulla scorta delle sollecitazioni vissute da Goethe nel suo viaggio alla scoperta dell’isola. A dialogare con gli autori il direttore del Parco Archeologico di Naxos-Taormina, Vera Greco, e il direttore artistico di Naxolegge e di Nostos – Festival del viaggio e dei viaggiatori, Fulvia Toscano. Venerdì 18 maggio, alle 16, si terrà una conversazione con Emanuele Lelli, filologo e docente presso il liceo “T. Tasso” e l’università “La Sapienza” di Roma, su “La cultura popolare tra antico e moderno”. Dopo i saluti del direttore del Parco Archeologico di Naxos Taormina, Vera Greco, lo studioso del mondo ellenistico e della cultura popolare spiegherà le origini delle tradizioni meridionali e l’importanza di non disperdere questo patrimonio. Coordina Fulvia Toscano, direttore artistico di Naxolegge e di Nostos – Festival del viaggio e dei viaggiatori. Venerdì 25 maggio, alle 16, sarà proposta una visita guidata dei Santuari del Parco Archeologico di Naxos a cura dell’archeologa Maria Grazia Vanaria. A seguire, alle 17.30, presso il Museo archeologico di Naxos l’incontro dal titolo “Viaggio per immagini e parole sulle rotte del sacro” con il saggista Sandro Consolato e il fotografo Luigi Nifosi.

Com. Stam.