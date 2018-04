Commemorazione Pio La Torre e Rosario Di Salvo. “Nel loro nome prosegue un lavoro comune di impegno che unisce le Istituzioni e tanta parte della società civile”

Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ha partecipato alla cerimonia di commemorazione di Pio La Torre, dirigente del Partito Comunista, e del suo autista Rosario Di Salvo, uccisi 36 anni fa dalla mafia in via Li Muli. Alla commemorazione hanno preso parte, fra gli altri, il prefetto di Palermo, Antonella De Miro e il comandante della Polizia Municipale, Gabriele Marchese.

“Fare memoria di Pio La Torre e di Rosario Di Salvo – ha commentato il sindaco Leoluca Orlando – significa proseguire l’impegno di lotta e di contrasto ai patrimoni mafiosi che deve passare attraverso la sempre più trasparente ed efficiente gestione dei beni confiscati. L’esempio di Pio e di Rosario ieri come continua a stimolarci ed è per questo che nel loro nome prosegue un lavoro comune di impegno che unisce le Istituzioni e tanta parte della società civile che proprio a quella esperienza si ispirano”.

